USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: убит генерал
Новость дня
Протесты в Иране: убит генерал

Банк ABB начал партнерство с Налоговой службой по оплате акцизных товаров

14:36 283

В рамках сотрудничества между Банком ABB и государственной налоговой службой при Министерстве экономики и последующей интеграции их информационных систем был введен в эксплуатацию новый, удобный и инновационный механизм, обеспечивающий для предпринимателей цифровое осуществление платежей при продаже подакцизных товаров, на начальном этапе табачных изделий, через приложение ABB Biz.

Данный механизм устраняет необходимость перехода к различным системам, ранее используемым для осуществления оплаты при продаже подакцизных товаров. Предприниматели могут в приложении ABB Biz просматривать наименование, количество и стоимость приобретенных товаров, а также обязательные коды маркировки и завершать оплату в том же интерфейсе всего одним касанием.

Для информации сообщаем, что в соответствии с действующими правилами при продаже подакцизных товаров коды DataMatrix (QR), размещенные на товарах, должны были отдельно сканироваться продавцом и покупателем, операции по перемещению и приему подтверждаться в «Системе отслеживания и контроля» (TİS), а оплата осуществляться отдельным образом. Благодаря новому механизму отпадает необходимость повторного сканирования кодов по табачным изделиям, исключаются дублирующие операции и значительно упрощается работа предпринимателей.

Данная возможность стала доступной в результате интеграции приложения ABB Biz и системы TİS. Так, после ввода оптовым продавцом данных по заказу подакцизных товаров предпринимателю автоматически направляется уведомление и вся платежная информация по заказу отображается в приложении ABB Biz. Эти данные отображаются в разделе TİS со статусом «К оплате».

Получив уведомление, предприниматель без перехода в дополнительные системы может осуществить оплату непосредственно в приложении ABB Biz одним нажатием. После завершения оплаты соответствующие операции в системе TİS выполняются автоматически.

Кроме того, предприниматель может оформить электронную доверенность через приложение ABB Biz для кассира, кладовщика или иного уполномоченного представителя, предоставив ему право осуществлять оплату при работе с подакцизными товарами. Это позволяет еще более удобно и эффективно организовать повседневные операционные процессы. Таким образом, ABB Biz выступает единым, удобным и современным банковским решением для предпринимателей в сфере оплаты подакцизных товаров.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, обратившись в Информационный центр по номеру 937, а также на корпоративных страницах Банка ABB в социальных сетях.

Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт
Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт фото; обновлено 15:44
15:44 3124
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 64
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 475
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2026
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 908
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6038
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1027
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1017
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2413
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1534
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6293

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт
Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт фото; обновлено 15:44
15:44 3124
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 64
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 475
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2026
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 908
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6038
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1027
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1017
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2413
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1534
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6293
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться