Банк ABB начал партнерство с Налоговой службой по оплате акцизных товаров

В рамках сотрудничества между Банком ABB и государственной налоговой службой при Министерстве экономики и последующей интеграции их информационных систем был введен в эксплуатацию новый, удобный и инновационный механизм, обеспечивающий для предпринимателей цифровое осуществление платежей при продаже подакцизных товаров, на начальном этапе табачных изделий, через приложение ABB Biz.

Данный механизм устраняет необходимость перехода к различным системам, ранее используемым для осуществления оплаты при продаже подакцизных товаров. Предприниматели могут в приложении ABB Biz просматривать наименование, количество и стоимость приобретенных товаров, а также обязательные коды маркировки и завершать оплату в том же интерфейсе всего одним касанием.

Для информации сообщаем, что в соответствии с действующими правилами при продаже подакцизных товаров коды DataMatrix (QR), размещенные на товарах, должны были отдельно сканироваться продавцом и покупателем, операции по перемещению и приему подтверждаться в «Системе отслеживания и контроля» (TİS), а оплата осуществляться отдельным образом. Благодаря новому механизму отпадает необходимость повторного сканирования кодов по табачным изделиям, исключаются дублирующие операции и значительно упрощается работа предпринимателей.

Данная возможность стала доступной в результате интеграции приложения ABB Biz и системы TİS. Так, после ввода оптовым продавцом данных по заказу подакцизных товаров предпринимателю автоматически направляется уведомление и вся платежная информация по заказу отображается в приложении ABB Biz. Эти данные отображаются в разделе TİS со статусом «К оплате».

Получив уведомление, предприниматель без перехода в дополнительные системы может осуществить оплату непосредственно в приложении ABB Biz одним нажатием. После завершения оплаты соответствующие операции в системе TİS выполняются автоматически.

Кроме того, предприниматель может оформить электронную доверенность через приложение ABB Biz для кассира, кладовщика или иного уполномоченного представителя, предоставив ему право осуществлять оплату при работе с подакцизными товарами. Это позволяет еще более удобно и эффективно организовать повседневные операционные процессы. Таким образом, ABB Biz выступает единым, удобным и современным банковским решением для предпринимателей в сфере оплаты подакцизных товаров.

