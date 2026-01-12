Россия откажется выдавать иностранцев, воевавших в ее армии

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий отказ в выдаче иностранным государствам для уголовного преследования иностранных граждан, служивших по контракту в составе ВС РФ.

Законопроект был внесен правительством РФ в ноябре 2025 года и предполагает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Кроме того, рекомендованы поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В соответствии с ними в отношении таких иностранцев не будет применяться административное выдворение. Вместо этого предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей либо обязательные работы до 200 часов. Также возможен запрет на посещение спортивных мероприятий сроком от одного года до семи лет.