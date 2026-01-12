USD 1.7000
Протесты в Иране: убит генерал
Протесты в Иране: убит генерал

Россия откажется выдавать иностранцев, воевавших в ее армии

14:42

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий отказ в выдаче иностранным государствам для уголовного преследования иностранных граждан, служивших по контракту в составе ВС РФ.

Законопроект был внесен правительством РФ в ноябре 2025 года и предполагает внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Кроме того, рекомендованы поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В соответствии с ними в отношении таких иностранцев не будет применяться административное выдворение. Вместо этого предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей либо обязательные работы до 200 часов. Также возможен запрет на посещение спортивных мероприятий сроком от одного года до семи лет.

Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт
Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт фото; обновлено 15:44
15:44
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22

