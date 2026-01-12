Новый антирекорд иранского риала

На пике 9 января доллар поднимался до 1 000 260 риалов. На конец 2025 года его курс составлял 42 050 иранских риалов за доллар. Таким образом, в этом году доллар на рынке Forex подорожал по отношению к иранскому риалу на 2278,74%.

По данным сайта Bonbast.com, отображающего валютные курсы в обменниках на черном рынке Ирана, 6 января курс риала падал до 1,4825 млн иранских риалов за доллар. При этом 31 декабря 2025 года доллар оценивался в 1,35 млн риалов; в середине ноября, до начала масштабных волнений в Иране, доллар в обменниках стоил по 1,12 млн риалов.

В понедельник, 12 января, курс составлял 1,4435 млн риалов за доллар.

Протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря, начались на фоне экономического кризиса в исламской республике. К концу года инфляция в стране достигла 42,2% годовых, национальная валюта ослабла к доллару до рекордно низкого уровня. Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин в конце декабря подал в отставку на фоне беспрецедентного ослабления национальной валюты. По решению президента Ирана Масуда Пезешкиана главой Центробанка стал Абдул Насер Хеммати. Ранее Хеммати занимал пост министра экономики.