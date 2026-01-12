Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению

Генеральный секретарь Департамента исправительных учреждений Министерства внутренних дел Республики Кения Саломе Мухия-Беакко посетила Азербайджан с целью изучения деятельности пенитенциарных учреждений Министерства юстиции и ознакомления с опытом Азербайджана в сфере пробации. Об этом сообщили в пресс-службе Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана.

В рамках визита гостья посетила Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и парк Победы.

Затем в Пенитенциарной службе Министерства юстиции состоялась встреча с заместителем министра юстиции – главой Пенитенциарной службы Мирсалехом Сеидовым. На встрече обсуждалось законодательство в пенитенциарной сфере, обеспечение прав и свобод осужденных и арестованных лиц, а также состоялся обмен мнениями по вопросам обновления инфраструктуры и другим актуальным вопросам.

На встрече, состоявшейся в Службе пробации Министерства юстиции, приняли участие руководитель службы Вугар Агаев, ответственные сотрудники службы, а также представители Бакинского управления службы пробации. В ходе встречи была представлена подробная информация об институциональных и правовых реформах, проведенных в Азербайджане в последние годы для развития системы пробации, мерах по социально-психологической реабилитации лиц, находящихся под надзором службы пробации, применении механизмов цифрового управления и электронного контроля, а также продемонстрированы инновационные платформы управления.

В ходе визита Саломе Мухия-Беакко ознакомилась с деятельностью Бакинского следственного изолятора, исправительного учреждения № 4, пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних и Центра цифрового мониторинга службы пробации.

С.Мухия-Беакко высоко оценила создание в Азербайджане пенитенциарной и пробационной систем на основе современных подходов, меры по социальной реабилитации заключенных, а также применение цифровых технологий.

На проведенных встречах обсуждались вопросы расширения сотрудничества между пенитенциарными и пробационными учреждениями Азербайджана и Кении, взаимный обмен опытом и будущее совместное партнерство в этих сферах.