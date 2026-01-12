USD 1.7000
Протесты в Иране: убит генерал
Протесты в Иране: убит генерал

Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе

15:00 912

Группа иранцев, проживающих в Германии, установила дореволюционный флаг Ирана с изображением льва и солнца у входа в консульство страны в Мюнхене, сообщил Iran International.


Аналогичные акции прошли и в других странах Европы. Так, группа протестующих иранцев в Словении вывесила тот же флаг у входа в посольство Ирана в Любляне. Кроме того, дореволюционный флаг был установлен на входе у иранского диппредставительства в Стокгольме.

Кроме того, этой ночью группа иранских протестующих взобралась на стены посольства Ирана в Осло и сняла флаг исламской республики.

На прошлой неделе в ходе протестов в Лондоне иранский протестующий снял флаг исламской республики у посольства в британской столице и заменил его на флаг с изображением льва и солнца.

Ранее наследный принц Ирана Реза Пехлеви призывал сторонников устанавливать дореволюционный флаг в посольствах и консульствах Ирана по всему миру в знак протеста против нынешних властей.

Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт
Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт фото; обновлено 15:44
15:44 3133
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 82
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 485
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2032
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 913
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6038
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1034
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1022
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2416
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1538
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6297

