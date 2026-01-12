Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе

Группа иранцев, проживающих в Германии, установила дореволюционный флаг Ирана с изображением льва и солнца у входа в консульство страны в Мюнхене, сообщил Iran International.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آرمیتا عباسی، زندانی سیاسی پیشین، به همراه برخی از ایرانیان مقیم آلمان، پرچم شیر و خورشید را در ورودی کنسولگری جمهوری اسلامی در مونیخ نصب کردند. pic.twitter.com/Wpg0DnUL12— ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 12, 2026
Аналогичные акции прошли и в других странах Европы. Так, группа протестующих иранцев в Словении вывесила тот же флаг у входа в посольство Ирана в Любляне. Кроме того, дореволюционный флаг был установлен на входе у иранского диппредставительства в Стокгольме.
Кроме того, этой ночью группа иранских протестующих взобралась на стены посольства Ирана в Осло и сняла флаг исламской республики.
На прошлой неделе в ходе протестов в Лондоне иранский протестующий снял флаг исламской республики у посольства в британской столице и заменил его на флаг с изображением льва и солнца.
Ранее наследный принц Ирана Реза Пехлеви призывал сторонников устанавливать дореволюционный флаг в посольствах и консульствах Ирана по всему миру в знак протеста против нынешних властей.