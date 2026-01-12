USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: убит генерал
Новость дня
Протесты в Иране: убит генерал

Сколько азербайджанцев заключили браки с иностранцами

15:01 785

В 2025 году в Азербайджане было зарегистрировано 48 477 браков и 20 676 разводов, сообщили в Министерстве юстиции. По сравнению с предыдущим годом показатели снизились: число браков сократилось на 2,1%, а разводов — на 4,2%.

Для сравнения: в 2024 году в стране было заключено 49 498 браков и оформлен 21 581 развод. Снижение затронуло как общее число семейных союзов, так и количество их расторжений.

Отдельно в Минюсте сообщили о браках с иностранным элементом. В 2025 году между гражданами Азербайджана и иностранцами либо лицами без гражданства был зарегистрирован 2 081 брак. При этом в течение года официально оформлено расторжение 652 таких браков, заключенных как в 2025-м, так и в предыдущие годы.

На фоне статистики по бракам и разводам сохраняются проблемы с выплатой алиментов. По данным министерства, в 2025 году алименты не были выплачены примерно по 6 300 исполнительным производствам. Из порядка 142 тысяч дел, находившихся на исполнении, около 47 тысяч сопровождались выплатами с задержками.

В 2024 году в производстве находилось около 133 тысяч алиментных дел. В 46 тысячах случаев выплаты производились с задержками, а примерно по 5 тысячам дел алименты не были выплачены вовсе.

Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт
Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт фото; обновлено 15:44
15:44 3135
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 86
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 487
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2034
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 914
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6038
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1036
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1025
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2419
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1539
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6297

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт
Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт фото; обновлено 15:44
15:44 3135
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 86
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 487
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2034
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 914
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6038
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1036
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1025
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2419
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1539
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6297
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться