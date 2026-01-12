Сколько азербайджанцев заключили браки с иностранцами

В 2025 году в Азербайджане было зарегистрировано 48 477 браков и 20 676 разводов, сообщили в Министерстве юстиции. По сравнению с предыдущим годом показатели снизились: число браков сократилось на 2,1%, а разводов — на 4,2%.

Для сравнения: в 2024 году в стране было заключено 49 498 браков и оформлен 21 581 развод. Снижение затронуло как общее число семейных союзов, так и количество их расторжений.

Отдельно в Минюсте сообщили о браках с иностранным элементом. В 2025 году между гражданами Азербайджана и иностранцами либо лицами без гражданства был зарегистрирован 2 081 брак. При этом в течение года официально оформлено расторжение 652 таких браков, заключенных как в 2025-м, так и в предыдущие годы.

На фоне статистики по бракам и разводам сохраняются проблемы с выплатой алиментов. По данным министерства, в 2025 году алименты не были выплачены примерно по 6 300 исполнительным производствам. Из порядка 142 тысяч дел, находившихся на исполнении, около 47 тысяч сопровождались выплатами с задержками.

В 2024 году в производстве находилось около 133 тысяч алиментных дел. В 46 тысячах случаев выплаты производились с задержками, а примерно по 5 тысячам дел алименты не были выплачены вовсе.