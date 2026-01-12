Каллас пригрозила жесткими мерами Ирану

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила Politico, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого разгона антиправительственных протестов, в ходе которого могли погибнуть сотни людей.

Дипломат напомнила, что против Ирана уже действуют санкции за нарушение прав человека, развитие ядерной программы и поддержку войны России в Украине.

«И я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление протестующих режимом», – подчеркнула она.

По ее словам, режим «имеет опыт подавления протестов», в Европе видят жесткую реакцию сил безопасности. «Граждане борются за будущее, которое они сами выбирают, и рискуют всем, чтобы их услышали», – добавила Каллас.

Комментарий главы евродипломатии стал самой решительной реакцией официального представителя ЕС на подавление акций протеста в Иране.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель «следит» за ситуацией, а глава Европейского парламента Роберта Метсола написала в X, что «Европа должна осознать свой долг и необходимость действовать».