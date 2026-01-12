USD 1.7000
Протесты в Иране: убит генерал
Протесты в Иране: убит генерал

Четыреста миллионов Киеву от Осло

15:17 222

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о выделении $400 млн помощи Украине, которые будут направлены на энергетический сектор и функционирование украинского государства. Об этом министр заявил во время пресс-конференции в Министерстве иностранных дел в Киеве, пишут украинские СМИ.

Во время своего визита в Киев глава МИД Норвегии объявил о новом пакете помощи для Украины.

По его словам, $200 млн из $400 млн будут направлены «на немедленные энергетические потребности, закупку газа и другие неотложные вопросы, связанные с энергетикой, чтобы как можно скорее восстановить поставки тепла и электроэнергии».

Другие $200 млн, отметил норвежский министр, предназначены для бюджетной поддержки, которая «будет служить мостом до того времени, когда фактически поступят обещанные средства от Европейского союза».

«Это является сильным символом солидарности и общего дела, и мы хотели сделать это немедленно. Я родом из холодной страны. Сегодня в Осло такая же погода, как и в Киеве. Поэтому мы понимаем, насколько важно отопление в Украине», – акцентировал Эйде.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь заявил, что этот новый пакет энергетической поддержки Украины очень своевременный.

«Он поможет усилить устойчивость нашего государства и общества. Это продолжение постоянной энергетической поддержки от Осло», – добавил глава украинского МИД.

Ранее стало известно, что Норвегия профинансирует очередную партию американского оружия для Украины и предоставляет для этого более 267 млн евро.

В конце декабря писали, что Норвегия направит 40 млн крон ($3,97) на поддержку сельского хозяйства в Украине.

Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт
Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт фото; обновлено 15:44
15:44 3143
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 92
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 491
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2038
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 918
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6039
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1038
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1027
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2421
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1540
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6297

