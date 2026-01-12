Четыреста миллионов Киеву от Осло

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о выделении $400 млн помощи Украине, которые будут направлены на энергетический сектор и функционирование украинского государства. Об этом министр заявил во время пресс-конференции в Министерстве иностранных дел в Киеве, пишут украинские СМИ.

Во время своего визита в Киев глава МИД Норвегии объявил о новом пакете помощи для Украины.

По его словам, $200 млн из $400 млн будут направлены «на немедленные энергетические потребности, закупку газа и другие неотложные вопросы, связанные с энергетикой, чтобы как можно скорее восстановить поставки тепла и электроэнергии».

Другие $200 млн, отметил норвежский министр, предназначены для бюджетной поддержки, которая «будет служить мостом до того времени, когда фактически поступят обещанные средства от Европейского союза».

«Это является сильным символом солидарности и общего дела, и мы хотели сделать это немедленно. Я родом из холодной страны. Сегодня в Осло такая же погода, как и в Киеве. Поэтому мы понимаем, насколько важно отопление в Украине», – акцентировал Эйде.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь заявил, что этот новый пакет энергетической поддержки Украины очень своевременный.

«Он поможет усилить устойчивость нашего государства и общества. Это продолжение постоянной энергетической поддержки от Осло», – добавил глава украинского МИД.

Ранее стало известно, что Норвегия профинансирует очередную партию американского оружия для Украины и предоставляет для этого более 267 млн евро.

В конце декабря писали, что Норвегия направит 40 млн крон ($3,97) на поддержку сельского хозяйства в Украине.