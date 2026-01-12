USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: убит генерал
Новость дня
Протесты в Иране: убит генерал

Саудиты строят гольф-клуб и роскошный отель Трампа

15:21 255

Саудовский девелопер Dar Global объявил о запуске двух роскошных проектов под брендом Trump. В Эр-Рияде и Джидде будут построены гольф-клуб и отель общей стоимостью $10 млрд, сообщает Reuters.

Trump International Golf Club будет представлять собой закрытый комплекс с полем для гольфа, роскошным отелем и жилыми комплексами премиум-класса. Площадь объекта составит 2,6 млн кв. м. В Джидде планируется строительство многофункционального комплекса Trump Plaza, включающего офисные и жилые помещения.

По словам гендиректора Dar Global Зиада Эль-Чаара, строительство этих объектов соответствует стратегии развития Саудовской Аравии «Видение-2030», направленной на диверсификацию экономики, отказ от нефтяной зависимости и привлечение прямых иностранных инвестиций.

Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт
Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт фото; обновлено 15:44
15:44 3143
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 93
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 492
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2038
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 918
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6039
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1039
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1028
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2421
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1540
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6297

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт
Ильхам Алиев: Ливни парализуют городской транспорт фото; обновлено 15:44
15:44 3143
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 93
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 492
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым
Бывший глава «Уралкалия» пропал на Кипре. А российского дипломата нашли мертвым обновлено 15:21
15:21 2038
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 918
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6039
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению
Тюрьмы Азербайджана заинтересовали Кению ФОТО
14:53 1039
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1028
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок
«Революция» в Иране может изменить мировой порядок Bloomberg; обновлено 14:37
14:37 2421
Апшеронская земля все дороже
Апшеронская земля все дороже о причинах рассказал экономист
14:12 1540
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 6297
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться