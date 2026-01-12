Саудиты строят гольф-клуб и роскошный отель Трампа

Саудовский девелопер Dar Global объявил о запуске двух роскошных проектов под брендом Trump. В Эр-Рияде и Джидде будут построены гольф-клуб и отель общей стоимостью $10 млрд, сообщает Reuters.

Trump International Golf Club будет представлять собой закрытый комплекс с полем для гольфа, роскошным отелем и жилыми комплексами премиум-класса. Площадь объекта составит 2,6 млн кв. м. В Джидде планируется строительство многофункционального комплекса Trump Plaza, включающего офисные и жилые помещения.

По словам гендиректора Dar Global Зиада Эль-Чаара, строительство этих объектов соответствует стратегии развития Саудовской Аравии «Видение-2030», направленной на диверсификацию экономики, отказ от нефтяной зависимости и привлечение прямых иностранных инвестиций.