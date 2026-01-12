Экономическая паника в Иране

Отправной точкой событий последних дней в Иране стал валютный шок. Стремительное обесценивание риала немедленно повышает цены, уничтожает покупательную способность и вызывает психологическую панику на рынке. Об этом в интервью haqqin.az заявил экономист Эльдениз Амиров.

«Эта паника превращает экономическое недовольство в политическое. Инфляция давно перестала быть просто статистическим показателем и стала мерой повседневной жизни. Цены на хлеб, продукты питания и базовые повседневные расходы формируют ощущаемую людьми «реальную инфляцию», которая значительно выше официальной. Курс доллара на черном рынке работает как живой индикатор, неподконтрольный манипуляциям властей. Разрыв между официальной инфляцией и реально ощущаемой лишь углубляет кризис», — считает экономист.

По мнению Амирова, санкционное давление, ущерб после 12-дневной войны, бюджетный дефицит, утечки и коррупционные каналы в системе субсидий действуют одновременно. Он также подчеркнул, что дефицит энергии и воды останавливает промышленное производство, в результате чего инфляция усиливается не только со стороны спроса, но и со стороны предложения, а власти оказываются вынуждены искать экономические меры для снижения социальной напряженности.

«Ко всему этому отключение интернета и телефонной связи — это двойной экономический удар. С одной стороны, это политический инструмент для ослабления координации протестов, а с другой — фактор заморозки экономического оборота», — отметил Амиров.

Экономист добавил, что при остановке работы сферы услуг, логистики, финансовых транзакций и потоков информации нормальное функционирование рынка нарушается. По его мнению, такие факторы, как отмена авиарейсов, свидетельствуют об ужесточении торгового оборота внутри страны и росте страховых и транспортных рисков за ее пределами.

Говоря о влиянии ситуации на мировой нефтяной рынок, Амиров подчеркнул, что цены на нефть могут реагировать как снижением, так и ростом. По его словам, с учетом того, что масштабы добычи и экспорта Ирана превышают показатели Венесуэлы, в случае политической разрядки возможны ослабление санкций и рост предложения нефти за счет притока инвестиций. В то же время углубление хаоса, по его мнению, способно усилить риски для региональной стабильности и безопасности транспортировки, что может привести к резкому росту цен.

Отдельное внимание эксперт уделил Ормузскому проливу, через который ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно пятую часть мирового потребления.

«Значительная доля торговли СПГ также проходит через этот маршрут, а ограниченность альтернативных путей означает, что при росте рисков транспортные и страховые издержки немедленно увеличиваются и закладываются в цену. Наиболее уязвимыми в этой ситуации остаются азиатские рынки, поскольку основной поток поставок ориентирован именно на них», — отметил экономист.

По словам Амирова, для роста цен вовсе не требуется фактического закрытия Ормузского пролива, поскольку в современных условиях рынок часто закладывает в стоимость уже саму вероятность негативного сценария. В связи с этим он отметил, что по мере затягивания напряженности глобальные экономические последствия выходят за рамки энергетического рынка и через логистику и цепочки поставок трансформируются в дополнительное инфляционное давление.

«Экономическая особенность иранского кризиса заключается в том, что внутренний валютный шок и рост стоимости жизни накладываются на внешние риски и фактор Ормузского пролива, формируя одновременное давление как на внутреннюю экономику страны, так и на глобальные рынки», — добавил Амиров.