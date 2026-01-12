Трамп назвал единственное преимущество Зеленского

Сперва Трамп повторил журналистам свою мысль, что у Зеленского «нет карт» и не было «с первого дня». Затем один из репортеров уточнил: что из этого следует, и должен ли Киев в связи с этим отказаться от территорий.

«У него есть только одно — Дональд Трамп», — ответил Трамп. По словам американского лидера, если бы не он, то ситуация для Киева «обернулась бы полной катастрофой». Зеленский и европейские лидеры это знают, считает Трамп.

Глава США при этом отказался отвечать на вопрос о готовности вооружить Украину в случае, если Россия отклонит предложенный американский мирный план или будет откладывать его согласование. «Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это сказать, потому что я обязан попытаться спасти жизни», — ответил он.

Накануне Трамп сообщил, что США добиваются прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. 6-7 января в Париже прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам руководитель Офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что стороны достигли «ощутимых результатов».

Война России и Украины может завершиться в течение полугода, заявил 7 января Владимир Зеленский. «Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками «коалиции желающих», — пояснил он.