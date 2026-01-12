USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Гарибашвили арестовали в зале суда

обновлено 17:02
17:02

Экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приговорен к 5 годам лишения свободы и уже доставлен в тюрьму, сообщают грузинские СМИ.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Грузии о заключении процессуального соглашения.

Гарибашвили обвиняется в легализации доходов в особо крупном размере.

В октябре 2025 года сообщалось, что у Гарибашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и еще восьми приближенных к ним людей в ходе обысков были изъяты более семи миллионов долларов и около 140 миллионов лари наличными, а также предметы искусства и дорогостоящие изделия, включая часы.

Ираклий Гарибашвили возглавлял правительство Грузии в 2013-2014 годах и в 2021–2024 годах, а также занимал пост министра обороны (2019-2021) и министра полиции (2012-2013). Гарибашвили также был председателем правящей партии «Грузинская мечта» с 2013 по 2015 год. Он считался одним из людей, наиболее близких к основателю этой партии Бидзине Иванишвили.

В рамках дела о легализации незаконных доходов Гарибашвили обвиняли в том, что он, занимая посты в правительстве, продолжал заниматься бизнесом, получая доходы, которые указывал в декларации как подарки от родственников.

16:05

Бывший премьер Грузии Ираклий Гарибашвили будет приговорен к пяти годам тюремного заключения, сообщила Генпрокуратура страны.

По данным прокуратуры, Гарибашвили подписал соглашение о признании вины, заключил процессуальное соглашение и согласился провести пять лет в тюрьме.

Также экс-премьер оштрафован на миллион лари и обязан передать государству деньги, полученные им в результате преступной деятельности, а также деньги, изъятые при обыске его дома.

Напомним, Гарибашвили обвиняют в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. 

Генеральная прокуратура Грузии 17 октября провела серию обысков в домах бывшего премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. В результате обысков были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денежных средств.

И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 3776
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 2214
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 12376
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8327
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды фото; обновлено 16:24
16:24 5650
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 2543
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 2164
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым обновлено 15:21
15:21 3946
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 1836
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6294
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1847
