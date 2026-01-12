USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Ильхам Алиев утвердил программу развития водоснабжения и канализации Баку

16:05 673

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Апшеронском полуострове на 2026–2035 годы. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, координацию реализации мероприятий, предусмотренных госпрограммой, а также контроль за их исполнением будет осуществлять Кабинет Министров Азербайджана, который также будет ежегодно информировать главу государства о ходе выполнения программы.

Мониторинг и оценку реализации предусмотренных мероприятий по поручению Кабинета Министров проведет Центр анализа экономических реформ и коммуникации. В свою очередь, Министерство финансов и Министерство экономики Азербайджана обеспечат ежегодное планирование необходимых финансовых средств в процессе формирования государственного бюджета и государственных инвестиционных программ, а также примут меры по привлечению финансирования из других источников.

И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 3780
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 2214
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 12378
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8328
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды фото; обновлено 16:24
16:24 5651
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 2546
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 2164
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым обновлено 15:21
15:21 3946
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 1836
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6295
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1847

