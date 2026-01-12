Лувр опять бастует

Сотрудники Лувра вновь объявили забастовку из-за разногласий с руководством музея, в связи с этим парижский музей 12 января будет закрыт для посетителей. Об этом сообщает агентство AFP.

«Уважаемые посетители, в связи с забастовкой Лувр сегодня закрыт. Лицам, забронировавшим билеты в кассе музея на посещение в течение дня, будет автоматически возвращена стоимость билетов, никаких дополнительных действий не требуется», – говорится в объявлении, размещенном на сайте Лувра.

Как сообщает агентство, решение о продолжении забастовки было принято ведущими профсоюзами музея на утреннем собрании 12 января. Представители работников сочли недостаточным прогресс в переговорах с Министерством культуры Франции и руководством Лувра по ключевым вопросам. Это уже восьмая забастовка сотрудников учреждения, которые добиваются улучшения условий труда и пересмотра методов управления музеем, выражая несогласие с курсом нынешней администрации. Таким образом, Лувр останется закрытым для посетителей как минимум до 14 января с учетом того, что по вторникам музей традиционно не работает.