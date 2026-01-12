USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Лувр опять бастует

Сотрудники Лувра вновь объявили забастовку из-за разногласий с руководством музея, в связи с этим парижский музей 12 января будет закрыт для посетителей. Об этом сообщает агентство AFP.

«Уважаемые посетители, в связи с забастовкой Лувр сегодня закрыт. Лицам, забронировавшим билеты в кассе музея на посещение в течение дня, будет автоматически возвращена стоимость билетов, никаких дополнительных действий не требуется», – говорится в объявлении, размещенном на сайте Лувра.

Как сообщает агентство, решение о продолжении забастовки было принято ведущими профсоюзами музея на утреннем собрании 12 января. Представители работников сочли недостаточным прогресс в переговорах с Министерством культуры Франции и руководством Лувра по ключевым вопросам. Это уже восьмая забастовка сотрудников учреждения, которые добиваются улучшения условий труда и пересмотра методов управления музеем, выражая несогласие с курсом нынешней администрации. Таким образом, Лувр останется закрытым для посетителей как минимум до 14 января с учетом того, что по вторникам музей традиционно не работает.

ЭТО ВАЖНО

И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 3784
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 2216
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 12382
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8328
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды фото; обновлено 16:24
16:24 5654
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 2548
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 2167
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым обновлено 15:21
15:21 3948
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 1837
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6295
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1848
