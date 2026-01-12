USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

В Британии взялись за соцсеть Маска

16:28 530

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении американской соцсети X в связи с изображениями, которые генерирует чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok.

«Мы приняли решение начать официальное расследование, чтобы установить, нарушила ли X свои законные обязательства в рамках закона о безопасности в интернете», – говорится в заявлении Ofcom.

Регулятор уточнил, что в ходе проверки намерен оценить, существует ли риск того, что британские пользователи «видят контент, который является запрещенным в Соединенном Королевстве», а также выяснить, предпринимало ли руководство социальной сети меры по предотвращению распространения подобных материалов и насколько оперативно они реализовывались. Кроме того, Ofcom планирует отдельно изучить возможные риски для детей, связанные с изображениями, создаваемыми чат-ботом Grok.

На прошлой неделе источники газеты The Daily Telegraph в правительстве указали на предусмотренные законом о безопасности в интернете инструменты воздействия. В их числе – многомиллиардные штрафы или полная блокировка доступа к социальной сети на территории страны.

Ранее министр по науке, инновациям и технологиям Великобритании Лиз Кэндалл заявила, что поддержит Ofcom в случае рекомендации о полной блокировке доступа к X. Как подчеркнул телеканал GB News, в британском правительстве считают, что скоординированные действия нескольких стран в отношении соцсети могут послать сильный сигнал ее владельцу Илону Маску.

И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 3791
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 2221
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 12389
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8328
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды фото; обновлено 16:24
16:24 5658
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 2549
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 2168
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым обновлено 15:21
15:21 3952
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 1837
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6296
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1849

