В Британии взялись за соцсеть Маска

«Мы приняли решение начать официальное расследование, чтобы установить, нарушила ли X свои законные обязательства в рамках закона о безопасности в интернете», – говорится в заявлении Ofcom.

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении американской соцсети X в связи с изображениями, которые генерирует чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok.

Регулятор уточнил, что в ходе проверки намерен оценить, существует ли риск того, что британские пользователи «видят контент, который является запрещенным в Соединенном Королевстве», а также выяснить, предпринимало ли руководство социальной сети меры по предотвращению распространения подобных материалов и насколько оперативно они реализовывались. Кроме того, Ofcom планирует отдельно изучить возможные риски для детей, связанные с изображениями, создаваемыми чат-ботом Grok.

На прошлой неделе источники газеты The Daily Telegraph в правительстве указали на предусмотренные законом о безопасности в интернете инструменты воздействия. В их числе – многомиллиардные штрафы или полная блокировка доступа к социальной сети на территории страны.

Ранее министр по науке, инновациям и технологиям Великобритании Лиз Кэндалл заявила, что поддержит Ofcom в случае рекомендации о полной блокировке доступа к X. Как подчеркнул телеканал GB News, в британском правительстве считают, что скоординированные действия нескольких стран в отношении соцсети могут послать сильный сигнал ее владельцу Илону Маску.