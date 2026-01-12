Банк Республика объявил победителей первого тиража лотереи «Золотой выбор».

Наступил момент, которого все ждали с нетерпением. 10 января 2026 года в Головном офисе Банка Республика при участии независимой комиссии в составе пяти человек, на основе случайного отбора, были определены победители первого тиража ломбардной лотереи «Золотой выбор».

В рамках первого тиража в лотерее приняли участие более 10 000 клиентов, оформивших ломбардные кредиты в Банке Республика в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года, а общее количество зарегистрированных лотерейных шансов составило около 110 000. Отметим, что каждые 500 AZN суммы ломбардного кредита предоставляли клиенту один шанс на участие в лотерее.

Список 20 победителей 1-го тиража лотереи:

LM 23291025-221298901 – автомобиль BYD Destroyer – ФИО Ə****** Ü****** M***** – код клиента 2**2**9 LM 9301025-220572901 – золотой слиток 20 г – A******* R***** S***** – 2**5**9 LM 11271125-156593903 – золотой слиток 20 г – Z******** L*** F***** – 1**5**9 LM 39311025-221227501 – золотой слиток 10 г – C****** B**** Z******* – 2**2**5 LM 21261225-150604801 – золотой слиток 10 г – Ə****** İ**** Ə**** – 1**6**8 LM 37021225-161926401 – золотой слиток 10 г – M******* V***** D**** – 1**9**4 LM 24171125-219224001 – золотой слиток 10 г – T******* N**** Ş******* – 2**2**0 LM 3031025-220547001 – золотой слиток 10 г – H******** K**** A*** – 2**5**0 LM 19131025-210027502 – золотой слиток 5 г – Ə********* N***** R***** – 2**0**5 LM 5171025-220985806 – золотой слиток 5 г – Q****** A*** A*** – 2**9**8 LM 28261225-222892701 – золотой слиток 5 г – B********** Ş**** C**** – 2**8**7 LM 1031025-220579101 – золотой слиток 5 г – İ******** R**** E**** – 2**5**1 LM 5221225-222725401 – золотой слиток 5 г – C******* T***** R***** – 2**7**4 LM 39031125-119469601 – золотой слиток 5 г – Ə******* V*** İ*** – 1**4**6 LM 43171125-154020501 – золотой слиток 5 г – R******* Z****** H******** – 1**0**5 LM 23101225-173926902 – золотой слиток 5 г – Y******* H***** K******* – 1**9**9 LM 43181225-222658201 – золотой слиток 5 г – R******* G***** S**** – 2**6**2 LM 6131025-219207901 – золотой слиток 5 г – M******* X**** C******* – 2**2**9 LM 25151025-110205202 – золотой слиток 5 г – T******* L****** M******* – 1**2**2 LM 31091225-108368001 – золотой слиток 5 г – A********** A*** X****** – 1**3**0

Призы победителям будут вручены в ближайшие дни, о чем общественности сообщат дополнительно.

Отметим, что автомобиль предоставлен компанией Group Motors – официальным дилером BYD в Азербайджане.

Второй тираж лотереи «Золотой выбор» уже стартовал и продлится до 1 мая 2026 года.

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальных страницах Банка Республика.