Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Банк Республика объявил победителей первого тиража лотереи «Золотой выбор»

16:53 209

Банк Республика объявил победителей первого тиража лотереи «Золотой выбор».

Ломбардные клиенты Банка Республика стали обладателями автомобиля и золотых слитков.

Наступил момент, которого все ждали с нетерпением. 10 января 2026 года в Головном офисе Банка Республика при участии независимой комиссии в составе пяти человек, на основе случайного отбора, были определены победители первого тиража ломбардной лотереи «Золотой выбор».

В рамках первого тиража в лотерее приняли участие более 10 000 клиентов, оформивших ломбардные кредиты в Банке Республика в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года, а общее количество зарегистрированных лотерейных шансов составило около 110 000. Отметим, что каждые 500 AZN суммы ломбардного кредита предоставляли клиенту один шанс на участие в лотерее.

Список 20 победителей 1-го тиража лотереи:

  1. LM 23291025-221298901 – автомобиль BYD Destroyer – ФИО Ə****** Ü****** M***** – код клиента 2**2**9
  2. LM 9301025-220572901 – золотой слиток 20 г – A******* R***** S***** – 2**5**9
  3. LM 11271125-156593903 – золотой слиток 20 г – Z******** L*** F***** – 1**5**9
  4. LM 39311025-221227501 – золотой слиток 10 г – C****** B**** Z******* – 2**2**5
  5. LM 21261225-150604801 – золотой слиток 10 г – Ə****** İ**** Ə**** – 1**6**8
  6. LM 37021225-161926401 – золотой слиток 10 г – M******* V***** D**** – 1**9**4
  7. LM 24171125-219224001 – золотой слиток 10 г – T******* N**** Ş******* – 2**2**0
  8. LM 3031025-220547001 – золотой слиток 10 г – H******** K**** A*** – 2**5**0
  9. LM 19131025-210027502 – золотой слиток 5 г – Ə********* N***** R***** – 2**0**5
  10. LM 5171025-220985806 – золотой слиток 5 г – Q****** A*** A*** – 2**9**8
  11. LM 28261225-222892701 – золотой слиток 5 г – B********** Ş**** C**** – 2**8**7
  12. LM 1031025-220579101 – золотой слиток 5 г – İ******** R**** E**** – 2**5**1
  13. LM 5221225-222725401 – золотой слиток 5 г – C******* T***** R***** – 2**7**4
  14. LM 39031125-119469601 – золотой слиток 5 г – Ə******* V*** İ*** – 1**4**6
  15. LM 43171125-154020501 – золотой слиток 5 г – R******* Z****** H******** – 1**0**5
  16. LM 23101225-173926902 – золотой слиток 5 г – Y******* H***** K******* – 1**9**9
  17. LM 43181225-222658201 – золотой слиток 5 г – R******* G***** S**** – 2**6**2
  18. LM 6131025-219207901 – золотой слиток 5 г – M******* X**** C******* – 2**2**9
  19. LM 25151025-110205202 – золотой слиток 5 г – T******* L****** M******* – 1**2**2
  20. LM 31091225-108368001 – золотой слиток 5 г – A********** A*** X****** – 1**3**0

Призы победителям будут вручены в ближайшие дни, о чем общественности сообщат дополнительно.

Отметим, что автомобиль предоставлен компанией Group Motors – официальным дилером BYD в Азербайджане.

Второй тираж лотереи «Золотой выбор» уже стартовал и продлится до 1 мая 2026 года.

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальных страницах Банка Республика.

И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 3795
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 2222
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 12395
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8328
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды фото; обновлено 16:24
16:24 5659
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 2550
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 2171
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым обновлено 15:21
15:21 3954
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 1837
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6297
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1849

