В Азербайджане ожидается резкое похолодание

В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 13 января до вечера 14 января местами ожидаются осадки. В ночь с 13 на 14 января, а также днем 14 января в отдельных районах осадки усилятся, возможен мокрый снег. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В регионах Азербайджана со второй половины дня 13 января, начиная с северных и западных районов, до вечера 15 января ожидается нестабильная погода. В горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами с усилением осадков.

Температура воздуха по стране понизится на 5–10 градусов по сравнению с предыдущими днями. В горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.