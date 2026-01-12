USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

В Азербайджане ожидается резкое похолодание

16:57 710

В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 13 января до вечера 14 января местами ожидаются осадки. В ночь с 13 на 14 января, а также днем 14 января в отдельных районах осадки усилятся, возможен мокрый снег. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В регионах Азербайджана со второй половины дня 13 января, начиная с северных и западных районов, до вечера 15 января ожидается нестабильная погода. В горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами с усилением осадков.

Температура воздуха по стране понизится на 5–10 градусов по сравнению с предыдущими днями. В горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 3800
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 2226
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 12399
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8329
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды
Ильхам Алиев: На Апшероне построят завод по опреснению воды фото; обновлено 16:24
16:24 5659
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
Трамп назвал единственное преимущество Зеленского
15:45 2552
Экономическая паника в Иране
Экономическая паника в Иране последствия для граждан и мирового рынка нефти
15:33 2172
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым
Высокопоставленный российский дипломат найден мертвым обновлено 15:21
15:21 3956
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе
Дореволюционный флаг Ирана у посольств в Европе видео
15:00 1837
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой «исследовательского центра Тебриз» Мамедрзой Хейатом; все еще актуально
05:03 6297
Новый антирекорд иранского риала
Новый антирекорд иранского риала
14:50 1850

