Азербайджан и США обсудили перспективы развития TRIPP

12 января 2026 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял делегацию во главе с Карлом Крессом, региональным директором по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Агентства США по торговле и развитию (USTDA).

Как сообщили в МИД, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние двустороннего сотрудничества между двумя странами в сферах энергетики, торговли и региональных связей, включая маршрут TRIPP, а также экономических инвестиций. Кроме того, речь шла о знакомстве представителей частного сектора США с соответствующей инфраструктурой и логистическими возможностями Азербайджана, а также о перспективах развития сотрудничества.

Были высоко оценены результаты двусторонних контактов и обсуждений по отдельным направлениям, проведенных после Вашингтонского мирного саммита 8 августа прошлого года в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства.

Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями о важной роли Азербайджана в обеспечении региональной энергетической безопасности, значении развития возобновляемых источников энергии, диверсификации торговых маршрутов в рамках Срединного коридора, а также о благоприятных условиях для развития бизнеса и инвестиций в стране и возможностях установления новых связей.