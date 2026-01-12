Научная статья сотрудников Академии спорта Азербайджана в авторитетном международном журнале

Научная статья сотрудников Академии спорта Азербайджана (АСА) опубликована в Orthopaedic Journal of Sports Medicine («Ортопедический журнал спортивной медицины») - одном из самых престижных международных научных изданий.
Так, в последнем номере журнала вышла научная статья «Взаимосвязь между параметрами стабильности корпуса и частотой травм в элитной борьбе: результаты 6-месячного наблюдения», подготовленная менеджером научно-исследовательской лаборатории спортивной медицины АСА Рауфом Алиевым, профессором Университетского колледжа Лондона, руководителем магистерской программы Академии «Спортивная медицина и реабилитация» Майклом Полом Лузмором, советником проректора АСА по науке и инновациям Наилей Келентерли, и координатором статистических операций в Информационно-справочном центре Академии Василием Козловым.
Этот успех является одним из последовательных и целенаправленных шагов, предпринятых в АСА для укрепления научных исследований и интеграции науки в реальную практику в соответствии со словами президента Ильхама Алиева: «Наука и образование должны быть едины, чтобы более полно реализовать государственную политику». Такой подход вносит значительный вклад в развитие спортивной науки в стране, подготовку высококвалифицированных специалистов и достойное представление Азербайджана на международных научных площадках.
Следует отметить, что Orthopaedic Journal of Sports Medicine индексируется в ряде престижных научных баз данных, включая Web of Science and Scopus, и входит в Q1 квартиль.
Ссылка на статью: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23259671251403160