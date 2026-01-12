USD 1.7000
Новость дня
Научная статья сотрудников Академии спорта Азербайджана в авторитетном международном журнале

17:32 423

Научная статья сотрудников Академии спорта Азербайджана (АСА) опубликована в Orthopaedic Journal of Sports Medicine («Ортопедический журнал спортивной медицины») - одном из самых престижных международных научных изданий.

Так, в последнем номере журнала вышла научная статья «Взаимосвязь между параметрами стабильности корпуса и частотой травм в элитной борьбе: результаты 6-месячного наблюдения», подготовленная менеджером научно-исследовательской лаборатории спортивной медицины АСА Рауфом Алиевым, профессором Университетского колледжа Лондона, руководителем магистерской программы Академии «Спортивная медицина и реабилитация» Майклом Полом Лузмором, советником проректора АСА по науке и инновациям Наилей Келентерли, и координатором статистических операций в Информационно-справочном центре Академии Василием Козловым.

Этот успех является одним из последовательных и целенаправленных шагов, предпринятых в АСА для укрепления научных исследований и интеграции науки в реальную практику в соответствии со словами президента Ильхама Алиева: «Наука и образование должны быть едины, чтобы более полно реализовать государственную политику». Такой подход вносит значительный вклад в развитие спортивной науки в стране, подготовку высококвалифицированных специалистов и достойное представление Азербайджана на международных научных площадках.

Следует отметить, что Orthopaedic Journal of Sports Medicine индексируется в ряде престижных научных баз данных, включая Web of Science and Scopus, и входит в Q1 квартиль.

Ссылка на статью: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23259671251403160

Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
19:06 30
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 2205
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 7324
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 395
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания» все еще актуально
10:20 4731
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
17:53 1744
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
17:37 1859
И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 6329
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 3832
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 14776
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8716
