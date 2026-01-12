USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение

Отдел информации
17:37 1861

С 1 января в Азербайджане вступили в силу изменения в Градостроительный и строительный кодекс, согласно которым для строительства хозяйственных построек на собственном участке площадью более 100 кв. м и высотой свыше 3 м требуется разрешение местных исполнительных органов.

Экономист Ровшан Агаев считает, что новые требования усложнят жизнь обладателям малых фермерских хозяйств: «Интересно другое: Азербайджан не Европа и не Турция, чтобы получать разрешение от выборного органа или должностного лица, не покидая участок. Местные органы самоуправления, заинтересованные в экономическом развитии территории и зависящие от мнения населения, обычно решают этот вопрос без создания проблем для граждан».

Агаев подчеркнул, что в отличие от европейской практики, где фермерство является частью доходного бизнеса и охватывает небольшой процент занятого населения, в Азербайджане значительная часть жителей занята в аграрном секторе. В некоторых районах до 60–62% трудоспособного населения работают в сельском хозяйстве, а средний размер земельных участков семейных хозяйств не превышает 2 га.

Эти земли используются преимущественно для производства кормов для животных, технических или овощных культур. Постройки на таких участках чаще создаются для обеспечения собственной жизнедеятельности семьи, а не для промышленного производства.

Экономист отметил, что новые бюрократические требования для небольших хозяйственных построек создают ненужные трудности для семейных фермерских хозяйств: «Для промышленного производства, возможно, можно было бы установить объективные критерии — например, для содержания более 200 голов мелкого рогатого скота, 20–25 голов крупного рогатого скота или более 500 птиц требуется большая площадь постройки, порядка 500 кв. м. Но заставлять получать разрешение на строительство хозяйственной постройки площадью 101 кв. м на своем участке — это уже формальность, которая больше раздражает граждан, чем защищает интересы общества».

