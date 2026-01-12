США дали сигнал: венесуэльская нефть возвращается в Азию?

Крупнейшие мировые нефтетрейдеры Vitol и Trafigura начали переговоры с нефтеперерабатывающими компаниями Индии и Китая о возможных поставках венесуэльской нефти после получения предварительного разрешения властей США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, в выходные дни трейдеры вышли на связь с крупнейшими азиатскими покупателями. Переговоры пока находятся на начальной стадии, официальные предложения еще не направлялись. Параллельно Vitol и Trafigura ведут консультации с американскими НПЗ.
Азия на протяжении многих лет оставалась ключевым рынком сбыта венесуэльской нефти марки Merey, несмотря на действующие санкции и ограничения со стороны Вашингтона. Как отмечает агентство, основным покупателем выступал Китай, который импортировал значительную часть венесуэльской нефти, приобретая ее с дисконтом.
Индийская Reliance Industries ранее закупала венесуэльскую нефть при наличии соответствующего разрешения, однако в прошлом году приостановила импорт после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины для покупателей нефти из Венесуэлы.
В настоящее время нефтепереработчики в Индии и Китае изучают возможность восстановления доступа к венесуэльским поставкам, которые могут стать дополнительным источником сырья на рынке с уже высоким уровнем предложения. Источники агентства уточняют, что государственная Indian Oil входит в число компаний, ожидающих подтверждения от Вашингтона о разрешении на возобновление закупок нефти Merey. В Reliance на прошлой неделе заявили, что ожидают разъяснений относительно доступа к венесуэльской нефти для неамериканских покупателей и «рассмотрят возможность покупки нефти в соответствии с требованиями законодательства».
Как сообщают источники Reuters, Vitol и Trafigura предлагают венесуэльскую нефть компаниям в Индии и Китае с поставкой в марте. В частности, Vitol предложил партию сырья с дисконтом в $8–8,5 за баррель к ICE Brent на условиях c доставкой.
В Vitol отказались от комментариев. Trafigura заявила, что оказывает услуги по логистике и маркетингу для содействия продаже венесуэльской нефти, при этом комментировать ход переговоров компания не стала.
Bloomberg отмечает, что в последние годы Vitol работал по лицензиям Министерства финансов США, занимаясь перевалкой венесуэльской нефти.