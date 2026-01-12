США дали сигнал: венесуэльская нефть возвращается в Азию?

По данным агентства, в выходные дни трейдеры вышли на связь с крупнейшими азиатскими покупателями. Переговоры пока находятся на начальной стадии, официальные предложения еще не направлялись. Параллельно Vitol и Trafigura ведут консультации с американскими НПЗ.

Крупнейшие мировые нефтетрейдеры Vitol и Trafigura начали переговоры с нефтеперерабатывающими компаниями Индии и Китая о возможных поставках венесуэльской нефти после получения предварительного разрешения властей США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Азия на протяжении многих лет оставалась ключевым рынком сбыта венесуэльской нефти марки Merey, несмотря на действующие санкции и ограничения со стороны Вашингтона. Как отмечает агентство, основным покупателем выступал Китай, который импортировал значительную часть венесуэльской нефти, приобретая ее с дисконтом.

Индийская Reliance Industries ранее закупала венесуэльскую нефть при наличии соответствующего разрешения, однако в прошлом году приостановила импорт после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины для покупателей нефти из Венесуэлы.

В настоящее время нефтепереработчики в Индии и Китае изучают возможность восстановления доступа к венесуэльским поставкам, которые могут стать дополнительным источником сырья на рынке с уже высоким уровнем предложения. Источники агентства уточняют, что государственная Indian Oil входит в число компаний, ожидающих подтверждения от Вашингтона о разрешении на возобновление закупок нефти Merey. В Reliance на прошлой неделе заявили, что ожидают разъяснений относительно доступа к венесуэльской нефти для неамериканских покупателей и «рассмотрят возможность покупки нефти в соответствии с требованиями законодательства».

Как сообщают источники Reuters, Vitol и Trafigura предлагают венесуэльскую нефть компаниям в Индии и Китае с поставкой в марте. В частности, Vitol предложил партию сырья с дисконтом в $8–8,5 за баррель к ICE Brent на условиях c доставкой.

В Vitol отказались от комментариев. Trafigura заявила, что оказывает услуги по логистике и маркетингу для содействия продаже венесуэльской нефти, при этом комментировать ход переговоров компания не стала.

Bloomberg отмечает, что в последние годы Vitol работал по лицензиям Министерства финансов США, занимаясь перевалкой венесуэльской нефти.