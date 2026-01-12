USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Осушение озер усилило проблему подтоплений в Баку

17:45

Осушение озер в Баку и на Апшеронском полуострове в последние годы повышает риск подтоплений при интенсивных осадках. Об этом заявил председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, выступая на совещании, посвященном государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения Баку и Апшерона на 2026–2035 годы.

По его словам, на территории Баку и Апшерона насчитывается более 300 озер, которые выполняют естественную функцию накопления воды. «В 2014–2025 годах в ряде случаев из-за незаконных действий, а в других вследствие несистемного расширения территорий отдельные озера были осушены, их площади заняты и застроены. Это и приводит к подтоплениям указанных зон при интенсивных дождях», — отметил он.

Микаилов подчеркнул, что в рамках государственных программ за эти годы в данном направлении была проделана значительная работа, и именно их реализация является одной из основных причин нынешнего относительно стабильного положения.

По его словам, в настоящее время среднесуточное водопотребление на Апшеронском полуострове составляет около 16 кубометров в секунду при проектной мощности 19,1 кубометра в секунду. В летние месяцы этот показатель возрастает, а пиковый спрос по Баку и Апшерону достигает 20,8 кубометра в секунду.

Он отметил, что, согласно прогнозам, к 2040 году средний спрос на воду составит 20,7 кубометра в секунду, а в пиковые периоды — особенно в самые жаркие летние дни и при перебоях в подаче воды по отдельным направлениям — может вырасти до 26,9 кубометра в секунду.

«Реализуемая Государственная программа охватывает период до 2040 года. В ее рамках предусматривается не только расширение сетей и магистралей, но и увеличение источников воды. Одним из таких проектов является опреснение морской воды, что позволит производить более 100 млн кубометров питьевой воды в год, или дополнительно 3,2 кубометра в секунду», — сказал он.

По его словам, параллельно планируется модернизация двух направлений линии «Баку–Шоллар», водоочистных сооружений на реке Кура, а также источника Огуз–Габала с целью дополнительной подачи воды в столицу.

Глава агентства отметил, что в результате реализации этих мер ожидается покрытие пикового спроса уже к 2030 году, а к 2040 году — полное удовлетворение потребностей за счет расширения сетей.

Микаилов также подчеркнул, что высокий уровень потерь воды препятствует эффективному использованию имеющихся ресурсов. По его словам, снижение потерь до 20% позволит покрыть значительную часть дополнительной потребности.

