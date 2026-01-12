USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла

Посол России в Ереване Сергей Копыркин вызван в Министерство иностранных дел Армении, пишут армянские СМИ.

Копыркину было выражено глубокое возмущение по поводу заявлений, сделанных в эфире программы государственного телеканала.

Подчеркнуто, что данные заявления являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РА.

На днях российский пропагандист Владимир Соловьев заявил в телеэфире, что России «не нужно заниматься сейчас ни Сирией, ни Венесуэлой», а «самое важное» для Москвы - «ближнее зарубежье».

«Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — гигантская проблема. Проблема в нашей Центральной Азии — гигантская проблема для нас и мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить — игры кончились. Плевать на международное право.

Если нам из соображений нашей национальной безопасности необходимо было начать (так называемую) «СВО» на территории Украины, почему из тех же самых соображений мы не можем начинать «СВО» и в других точках нашей зоны влияния?» - задался вопросом пропагандист.

