Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Глава МЧС Азербайджана встретился с послом Палестины

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в Азербайджане Ахмедом Метани.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тепло приветствуя гостя, министр К. Гейдаров отметил, что отношения между Азербайджаном и Палестиной, основанные на взаимном уважении и дружбе, развиваются по восходящей. 

Предоставляя послу подробную информацию о работе, проводимой для предотвращения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций в Азербайджане, включая структуру и деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям, К. Гейдаров подчеркнул, что его встреча с генеральным директором Гражданской обороны Государства Палестина Акрамом Тавабтой в рамках 58-го Исполнительного совета и 3-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны, состоявшаяся в Баку в прошлом году, была продуктивной с точки зрения расширения сотрудничества между соответствующими ведомствами.

Выражая благодарность за теплую встречу, чрезвычайный и полномочный посол Государства Палестина в Азербайджане Ахмед Метани рассказал о перспективах развития сотрудничества между соответствующими ведомствами двух стран в области борьбы с чрезвычайными ситуациями и заявил, что не пожалеет усилий в этом направлении.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для сторон.

