USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Новость дня
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Трамп объявил: Никакого помилования Мадуро

18:08 522

Помилование лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не состоится, заявил президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times.

Журналист спросил у американского лидера, есть ли какой-то сценарий, при котором он мог бы помиловать Мадуро.

«Нет. Я такого не вижу», - сказал Трамп.

3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракасу. К операции были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.  Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой Силией Флорес. Президент США Дональд Трамп официально заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в «наркотерроризме». 5 января Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка.

Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
19:06 46
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 2218
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 7333
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 403
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания» все еще актуально
10:20 4734
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
17:53 1755
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
17:37 1869
И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 6339
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 3837
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 14787
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8716

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
19:06 46
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 2218
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 7333
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 403
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания» все еще актуально
10:20 4734
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
17:53 1755
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
17:37 1869
И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 6339
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 3837
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 14787
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8716
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться