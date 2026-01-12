Трамп объявил: Никакого помилования Мадуро

Помилование лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не состоится, заявил президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times.

Журналист спросил у американского лидера, есть ли какой-то сценарий, при котором он мог бы помиловать Мадуро.

«Нет. Я такого не вижу», - сказал Трамп.

3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракасу. К операции были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ. Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой Силией Флорес. Президент США Дональд Трамп официально заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в «наркотерроризме». 5 января Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка.