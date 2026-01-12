USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Почему российские ЗРК не помогли Мадуро?

The New York Times
18:20

Венесуэла не смогла использовать зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук-М2», которые получила от России, из-за чего воздушное пространство страны оказалось уязвимым для ударов США, рассказали The New York Times бывшие и действующие американские чиновники.

По словам собеседников издания, системы ПВО Венесуэлы даже не были подключены к радарам во время атаки вертолетов США и, вероятно, до этого не работали годами.

Анализ фотографий, видеокадров и спутниковых снимков, который провела редакция NYT, также показал, что некоторые компоненты ПВО Венесуэлы в момент американской атаки все еще находились на складах в нерабочем состоянии.

«В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на многомесячные предупреждения, Венесуэла не была готова к американскому вторжению», — пишет газета. Журналисты пришли к выводу, что некомпетентность венесуэльских военных могла сыграть большую роль в успехе США.

Бывший глава представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре связал низкую боеготовность систем ПВО Венесуэлы с коррупцией и плохой логистикой в стране, а также с санкциями.

Чиновники и эксперты возложили ответственность за провал венесуэльской ПВО и на Россию. По их словам, российские инструкторы и технические специалисты должны были обеспечить полную работоспособность систем ПВО и поддерживать их в таком состоянии. Источники рассказали, что Венесуэла испытывала трудности с обслуживанием российской техники, в частности, часто сталкиваясь с нехваткой запасных частей.

Де ла Торре предположил, что война с Киевом помешала Москве поддерживать российские системы в Венесуэле и обеспечить их полную интеграцию. Два бывших американских чиновника заявили NYT, что Россия могла допустить обветшание военной техники, проданной Венесуэле, чтобы избежать более серьезного конфликта с США.

Венесуэла закупила у России средства ПВО в 2009 году при президенте Уго Чавесе. «С этими ракетами иностранным самолетам будет очень сложно прилететь и разбомбить нас», — говорил Чавес. Помимо «Буков» и С-300, Венесуэла закупала у России истребители Су-30, танки Т-72, ракетные комплексы С-125 «Нева» и другие вооружения.

О том, что большая часть закупленного оружия неисправна или устарела, ранее также говорили аналитики и источники The Washington Post, знакомые с состоянием вооруженных сил Венесуэлы.

О подготовке военной операции США на территории Венесуэлы сообщалось задолго до 3 января, когда американские войска нанесли удары по стране, а спецназ похитил президента Николаса Мадуро. Однако Москва лишь осудила операцию, не оказав поддержки Каракасу.

