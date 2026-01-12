Трамп-спаситель

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что он «спас НАТО».

Публикация появилась на фоне напряженности в альянсе из-за притязаний Вашингтона на Гренландию. «Я тот, кто спас НАТО» — написал Трамп, не уточнив деталей.

Ранее газета The Telegraph писала, что Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о размещении в Гренландии военного контингента НАТО, который будет охранять Арктику от возможного вторжения Трампа. По данным Bloomberg, Германия также инициирует создание совместной миссии НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе, в частности в Гренландии. Миссия может получить название «Арктический страж».