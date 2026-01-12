Россия подтвердила: били по авиазаводу

Удар был нанесен 9 января. Как утверждает Минобороны РФ, в результате атаки завод был выведен из строя — поражены производственные цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура.

По данным российского ведомства, на заводе ремонтировали авиационную технику ВСУ, в том числе самолеты F-16 и МиГ-29, также производили ударные беспилотники.

OSINT-исследователи 10 января сообщали, что целью ударов был авиазавод и находящийся рядом с ним аэродром «Скнилов». Украинские официальные лица говорили, что ракета, вероятно, не несла боевого заряда и применялась для демонстрации силы.

12 января состоится заседание Совбеза ООН, созванное по инициативе Украины из-за удара «Орешником» по Львову.