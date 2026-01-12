Утвержден список вузов и программ по обучению за границей

USD 1.7000
В рамках Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы, утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана, определен перечень образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры ведущих вузов мира, которые будут финансироваться в 2026/2027 учебном году. Об этом проинформировали в Министерстве науки и образования.

Согласно утвержденному новому списку, кандидатам предоставлена возможность обучения по 4121 программе в 231 престижном вузе 33 стран мира - по 15 приоритетным направлениям специальностей.

Годовая квота по госпрограмме составляет 500 человек. В рамках этой квоты и в целях регулирования конкурентной среды, в зависимости от количества заявок, могут применяться проходные баллы по приоритетным направлениям специальностей.

«Особо отметим, что наряду с 15 приоритетными направлениями специальностей Государственной программы в этом году расширены возможности и по направлению «Культура и искусство». Так, по сравнению с прошлым годом увеличено количество престижных вузов, включенных в список по данному направлению. Также обращаем внимание, что произошли изменения в перечне высших учебных заведений, входящих в топ-10 международных рейтинговых систем, а также на уровне докторантуры», - сказали в министерстве.

Со списком можно ознакомиться по следующей ссылке: https://edu.gov.az/uploads/news/2025/2026-2027-ci%20t%C9%99dris%20ilinin%20siyah%C4%B1s%C4%B1%20%28DP%29.pdf

Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
19:06 54
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 2229
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 7339
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 408
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания» все еще актуально
10:20 4736
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
17:53 1760
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
17:37 1876
И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 6346
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 3841
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 14789
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8716

