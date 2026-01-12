Турция не желает хаоса в Иране

Турция не желает хаоса в соседнем Иране и выступает против внешнего вмешательства в дела этой страны.
Об этом заявил зампредседателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, сообщают турецкие СМИ.
«Мы не желаем хаоса в соседнем Иране. Вмешательство извне приведет лишь к еще более глубоким кризисам», - заявил Челик журналистам по итогам заседания Исполкома партии под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Иран — наш сосед. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Одна из наших главных забот — обеспечить, чтобы братский иранский народ не страдал и не сталкивался с трудностями. Очевидно, что в Иране есть проблемы. Иранское общество и иранское государство должны решить эти проблемы собственными силами. Внешнее вмешательство имело бы крайне негативные последствия», — добавил зампред правящей партии.