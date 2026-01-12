USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Новость дня
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Турция не желает хаоса в Иране

новость дополнена
18:42 410

Турция не желает хаоса в соседнем Иране и выступает против внешнего вмешательства в дела этой страны.

Об этом заявил зампредседателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, сообщают турецкие СМИ.

«Мы не желаем хаоса в соседнем Иране. Вмешательство извне приведет лишь к еще более глубоким кризисам», - заявил Челик журналистам по итогам заседания Исполкома партии под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Иран — наш сосед. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Одна из наших главных забот — обеспечить, чтобы братский иранский народ не страдал и не сталкивался с трудностями. Очевидно, что в Иране есть проблемы. Иранское общество и иранское государство должны решить эти проблемы собственными силами. Внешнее вмешательство имело бы крайне негативные последствия», — добавил зампред правящей партии. 

Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
19:06 57
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 2232
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 7341
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 411
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания» все еще актуально
10:20 4736
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
17:53 1761
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
17:37 1878
И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 6348
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 3842
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 14791
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8717

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
19:06 57
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 2232
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 7341
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 411
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания» все еще актуально
10:20 4736
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
17:53 1761
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
17:37 1878
И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 6348
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 3842
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 14791
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8717
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться