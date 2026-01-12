USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Новость дня
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Двадцать пять танкеров с венесуэльской нефтью подняли флаг России

The Wall Street Journal
18:48 591

За последние три месяца 25 танкеров, перевозящих подсанкционную нефть из Венесуэлы, перешли в российскую юрисдикцию. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на S&P Global Market Intelligence.

Из них 18 перерегистрировались в декабре 2025 года, а 16, по данным WSJ, находятся под санкциями США или Великобритании. Таким образом суда рассчитывают обойти американскую блокаду венесуэльской нефти, предполагает WSJ. Президент США Дональд Трамп ввел ее во второй половине декабря 2025-го. Он утверждал, что американцы будут наращивать военную группировку вокруг Венесуэлы, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

«Только за последние две недели, по мере того как усиливались попытки администрации Трампа блокировать экспорт венесуэльской нефти, более 15 танкеров, участвующих в перевозке подсанкционной нефти, сменили флаги, чтобы ходить под российским», — сказано в публикации WSJ.

7 января военные США захватили танкер Marinera (бывший Bella‑1), который шел под флагом России. Судно, которое изначально ходило под панамским флагом, начала преследовать американская береговая охрана, когда танкер отходил от Южной Америки. После этого экипаж нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Позднее генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж находится «под полноценным расследованием», и анонсировала уголовные обвинения «всем причастным». Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что судно Marinera встало под российский флаг для обхода американских санкций. Он назвал танкер «фальшивым» и заявил, что тот пытался обойти санкции США.

В целом за последние недели США задержали пять танкеров с венесуэльской нефтью. О захвате последнего стало известно 9 января. Трамп утверждал, что это было сделано в сотрудничестве с новыми властями Каракаса.

Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
19:06 59
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 2234
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 7344
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 412
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания» все еще актуально
10:20 4737
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
17:53 1764
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
17:37 1879
И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 6352
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 3845
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 14791
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8717

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
Спецпредставитель Трампа и глава МИД Ирана обсудили протесты
19:06 59
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 2234
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 7344
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 412
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания»
Пехлеви объявил о «новом этапе восстания» все еще актуально
10:20 4737
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
17:53 1764
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
Даже на хозяйственную постройку нужно разрешение
17:37 1879
И президент Ирана вышел на митинг
И президент Ирана вышел на митинг видео; обновлено 17:24
17:24 6352
Гарибашвили арестовали в зале суда
Гарибашвили арестовали в зале суда обновлено 17:02
17:02 3845
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни видео; обновлено 17:11
17:11 14791
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»
Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану» главное на этот час; все еще актуально
05:40 8717
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться