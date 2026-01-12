Европейцы все чаще задумываются о единой армии

USD 1.7000
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс высказался за создание общеевропейской армии численностью 100 000 военнослужащих. Об этом он заявил во время выступления на конференции по вопросам безопасности на севере Швеции в воскресенье, 11 января, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

«Мощные и постоянные европейские военные силы» стали бы «лучшим вариантом защиты» безопасности Евросоюза, сказал Кубилюс. Особенно, когда Белый дом всерьез рассматривает возможность вывода американских войск из Европы, чтобы сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдерживании Китая, отметил еврокомиссар, в прошлом - премьер-министр Литвы.

Кубилюс сомневается, что (президент США) Дональд Трамп заинтересован в сохранении системы обороны НАТО. По словам еврокомиссара, на это указывают территориальные претензии американского президента на Гренландию и угроза аннексии острова, который принадлежит Дании - члену Североатлантического альянса.

Он также предложил создать Европейский совет безопасности - орган крупных государств ЕС, включающий ряд постоянных и меняющихся членов, участники которого могли бы обсуждать важнейшие вопросы обороны региона. Войти в него, по мнению Кубилюса, должна и Великобритания.

Отметим, что Европейский союз давно обсуждает создание централизованной и единой армии, однако такая идея до сих пор не получила поддержи со стороны большинства стран-членов ЕС, которые не хотят отказываться от контроля над своими вооруженными силами. В частности, один из главных сторонников этой идеи - президент Франции Эммануэль Макрон.

10 января о необходимости создания общеевропейской армии также заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, страны ЕС должны объединить свою оборонную промышленность и постепенно двигаться к созданию собственной армии, чтобы «перестать зависеть от третьих сторон».

Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 350
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 467
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 706
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1197
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4262
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 1435
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
19:14 1121
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана новость дополнена
19:06 1475
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 4152
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 8472
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 1088

