USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Новость дня
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана

новость дополнена
19:06 1475

Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи на выходных обсудили протесты в исламской республике и возможность проведения встречи. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, «Аракчи связался с ...Уиткоффом в выходные в свете угроз президента США [Дональда] Трампа применить военную силу» против Ирана. Они «обсудили возможность проведения встречи в предстоящие дни». Источники не уточнили, говорили Уиткофф и Аракчи по телефону или обменялись текстовыми сообщениями. 

По их данным, обсуждалась также возможность провести личную встречу сторон в ближайшие дни.

Собеседники Axios предположили, что тем самым Иран пытается снизить напряженность в отношениях с США на фоне готовности Дональда Трампа поддержать иранских протестующих при помощи силы.

Неназванные американские чиновники отметили, что Уиткофф и Аракчи начали обмениваться сообщениями еще во время переговоров США и Ирана по поводу ядерной сделки и не прекратили контакты даже после атак на иранские ядерные объекты американскими силами.

Крупнейшие с 2022 года протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Поводом стало падение курса иранского риала и последующая за этим инфляция, но, несмотря на отставку главы Центробанка, протестующие требуют смены правительства и возвращения монархии. Источники The New York Times сообщали, что США рассматривают варианты для поддержки иранских протестующих, среди которых — давление на иранские силы безопасности, которые были брошены на подавление протестов, а также удары по невоенным объектам в Тегеране.

Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 350
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 468
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 708
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1198
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4263
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 1436
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
19:14 1121
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана новость дополнена
19:06 1476
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 4153
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 8472
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 1090

ЭТО ВАЖНО

Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 350
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 468
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 708
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1198
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4263
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 1436
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
19:14 1121
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана новость дополнена
19:06 1476
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 4153
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 8472
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 1090
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться