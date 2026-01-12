Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана

Как отмечается в публикации, «Аракчи связался с ...Уиткоффом в выходные в свете угроз президента США [Дональда] Трампа применить военную силу» против Ирана. Они «обсудили возможность проведения встречи в предстоящие дни». Источники не уточнили, говорили Уиткофф и Аракчи по телефону или обменялись текстовыми сообщениями.

Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи на выходных обсудили протесты в исламской республике и возможность проведения встречи. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, обсуждалась также возможность провести личную встречу сторон в ближайшие дни.

Собеседники Axios предположили, что тем самым Иран пытается снизить напряженность в отношениях с США на фоне готовности Дональда Трампа поддержать иранских протестующих при помощи силы.

Неназванные американские чиновники отметили, что Уиткофф и Аракчи начали обмениваться сообщениями еще во время переговоров США и Ирана по поводу ядерной сделки и не прекратили контакты даже после атак на иранские ядерные объекты американскими силами.

Крупнейшие с 2022 года протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Поводом стало падение курса иранского риала и последующая за этим инфляция, но, несмотря на отставку главы Центробанка, протестующие требуют смены правительства и возвращения монархии. Источники The New York Times сообщали, что США рассматривают варианты для поддержки иранских протестующих, среди которых — давление на иранские силы безопасности, которые были брошены на подавление протестов, а также удары по невоенным объектам в Тегеране.