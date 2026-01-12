Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые

Он напомнил, что на постсоветском пространстве цитрусовые ранее выращивались в Азербайджане, Грузии и одном из регионов Таджикистана. В настоящее время около 60% потребности Азербайджана в цитрусовых покрывается за счет местного производства, остальные 40% - в отдельных случаях до 45% - импортируется.

«Это результат, достигнутый за последние несколько лет. В 2018 году была реализована программа развития цитрусоводства, целью которой было довести объемы производства цитрусовых в Азербайджане до 100 тысяч тонн в год. Однако, к сожалению, цель не была достигнута. В настоящее время объемы производства составляют примерно 70–80 тысяч тонн в год», - отметил Насирли.

По его словам, текущее подорожание цитрусовых происходит на фоне общего роста цен. Он отметил, что, если на внутреннем рынке дорожает практически вся номенклатура продукции и наблюдается инфляция, это неизбежно отражается и на ценах на фрукты. Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время большинство цитрусовых, представленных на рынках страны, - это продукция, выращенная в Азербайджане.

«Примерно в январе–феврале запасы отечественной продукции истощаются, после чего начинает расти доля импорта. Таким образом, сейчас около 70–80% цитрусовых на внутреннем рынке приходится на местное производство, а увеличение доли импортной продукции ожидается после февраля. Для сравнения, в 2018–2019 годах объемы местного производства позволяли обеспечивать рынок вплоть до декабря, и лишь затем начинались поставки импортных фруктов, так как нам тогда удалось увеличить производство цитрусовых примерно с 40 тысяч тонн до почти 80 тысяч тонн в год, то есть объемы фактически выросли почти в два раза», — заключил экономист.