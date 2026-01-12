USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

В Японии могут досрочно переизбрать парламент

19:17 280

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассматривает возможность проведения всеобщих парламентских выборов уже в феврале, чтобы воспользоваться своим высоким рейтингом и вернуть своей Либерально-демократической партии (ЛДП) парламентское большинство. Об этом 12 января написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников, один из обсуждаемых планов предполагает роспуск нижней палаты парламента сразу после возобновления ее работы 23 января для проведения всеобщих выборов примерно во вторую неделю февраля.

По словам одного из чиновников, в соответствии с альтернативным графиком выборы должны состояться не раньше июля, чтобы у ЛДП было шесть месяцев на подготовку. Источники добавляют, что Такаити не дала никаких четких указаний относительно сроков проведения возможных выборов.

Согласно последним опросам, рейтинг одобрения ее правительства составляет около 70% и выше среди японцев в возрасте от 30 до 40 лет, говорится в материале.

Днем ранее лидер Партии обновления Японии Хирофуми Ёсимура заявил, что Такаити продемонстрировала готовность досрочно распустить парламент страны. По словам Ёсимуры, после этого разговора он не удивился появившимся в СМИ сообщениям о возможном роспуске парламента.

Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 354
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 474
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 713
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1201
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4264
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 1437
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
19:14 1125
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана новость дополнена
19:06 1479
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 4159
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 8474
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 1091

