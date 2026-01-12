В Японии могут досрочно переизбрать парламент

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассматривает возможность проведения всеобщих парламентских выборов уже в феврале, чтобы воспользоваться своим высоким рейтингом и вернуть своей Либерально-демократической партии (ЛДП) парламентское большинство. Об этом 12 января написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников, один из обсуждаемых планов предполагает роспуск нижней палаты парламента сразу после возобновления ее работы 23 января для проведения всеобщих выборов примерно во вторую неделю февраля.

По словам одного из чиновников, в соответствии с альтернативным графиком выборы должны состояться не раньше июля, чтобы у ЛДП было шесть месяцев на подготовку. Источники добавляют, что Такаити не дала никаких четких указаний относительно сроков проведения возможных выборов.

Согласно последним опросам, рейтинг одобрения ее правительства составляет около 70% и выше среди японцев в возрасте от 30 до 40 лет, говорится в материале.

Днем ранее лидер Партии обновления Японии Хирофуми Ёсимура заявил, что Такаити продемонстрировала готовность досрочно распустить парламент страны. По словам Ёсимуры, после этого разговора он не удивился появившимся в СМИ сообщениям о возможном роспуске парламента.