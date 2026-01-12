Литва выразила России протест

Министерство иностранных дел Литвы в понедельник вручило временному поверенному в делах России ноту решительного протеста в связи с продолжающимися «массированными и неизбирательными» обстрелами украинских городов российскими вооруженными силами, сообщают литовские СМИ.

«В ноте подчеркивается, что основная цель этих нападений — убийство мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры с целью запугивания украинского общества», — говорится в сообщении МИД.

По заявлению министерства, в документе обращается внимание на жилые районы Украины, пострадавшие на прошлой неделе от атак российских ракет и беспилотников, особенно в Киеве и Кривом Роге. Также подчеркивается, что миллионы жителей Украины «по вине России вынуждены страдать от темноты и холода».

В ноте упомянут ущерб, нанесенный Россией посольству Катара в Украине. Также акцентируется внимание на том, что использование ракеты, способной нести ядерный заряд, в Львовской области, вблизи границ Европейского союза и НАТО, представляет серьезную угрозу безопасности Украины, остальной Европы и мира.

По утверждению МИД Литвы, удары России по мирному населению, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре являются грубым нарушением международного гуманитарного права и считаются военными преступлениями.

Литва требует, чтобы Россия немедленно прекратила обстрелы Украины, вывела свои войска со всей международно признанной территории Украины и возместила весь ущерб, нанесенный Украине в результате войны, отмечается в сообщении литовского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писало агентство BNS, в прошлом году Литва 27 раз вручала ноту России в связи с совершаемыми ею военными действиями в Украине.