USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Новость дня
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»

19:37 1437

Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян отреагировал на заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева, что «потеря» Армении не в интересах России.

По словам Соловьева, Россия, игнорируя международное право, должна проводить «специальную военную операцию» не только в Украине, но и на территориях, находящихся в сфере влияния РФ.

По сообщению армянских СМИ, в ответ на заявление Соловьева вице-спикер парламента Армении написал на своей странице в Facebook: «Собака лает — караван идет. Собака в данном случае — близкий друг и соотечественник российского бизнесмена Самвела Карапетяна Соловьев, а караван — наша любимая страна, которая идет к необратимому миру и развитию».

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении из-за заявлений телеведущего Владимира Соловьева. «Ему вручена нота протеста, выражающая глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала. Было подчеркнуто, что они являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией», — отметила Бадалян. Соловьев в своей передаче «Соловьев. Life» 10 января заявил, что потеря Армении и Центральной Азии является «гигантской проблемой» для России.

Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 356
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 478
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 718
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1202
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4266
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 1438
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
19:14 1126
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана новость дополнена
19:06 1483
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 4161
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 8476
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 1092

ЭТО ВАЖНО

Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 356
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 478
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 718
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1202
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4266
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 1438
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
19:14 1126
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана новость дополнена
19:06 1483
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 4161
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 8476
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 1092
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться