В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»

По словам Соловьева, Россия, игнорируя международное право, должна проводить «специальную военную операцию» не только в Украине, но и на территориях, находящихся в сфере влияния РФ.

По сообщению армянских СМИ, в ответ на заявление Соловьева вице-спикер парламента Армении написал на своей странице в Facebook: «Собака лает — караван идет. Собака в данном случае — близкий друг и соотечественник российского бизнесмена Самвела Карапетяна Соловьев, а караван — наша любимая страна, которая идет к необратимому миру и развитию».

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении из-за заявлений телеведущего Владимира Соловьева. «Ему вручена нота протеста, выражающая глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала. Было подчеркнуто, что они являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией», — отметила Бадалян. Соловьев в своей передаче «Соловьев. Life» 10 января заявил, что потеря Армении и Центральной Азии является «гигантской проблемой» для России.