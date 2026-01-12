В Венесуэле освобождают политзаключенных

После захвата президента Николаса Мадуро американским спецназом и назначения нового временного правительства в Венесуэле начаты шаги, которые представители властей называют «жестом в сторону национального примирения и мира». Правозащитные группы и оппозиционные политики давно требуют освобождения сотен политических заключенных, многие из которых были задержаны после президентских выборов 2024 года, и критиков режима, сообщает US News. Несмотря на недавние освобождения, правозащитники заявляют, что большинство из более чем 800 политических заключенных все еще в тюрьмах.

В минувший четверг Венесуэла освободила нескольких заключенных высокопоставленных оппозиционеров, что Каракас назвал жестом «стремления к миру», менее чем через неделю после того, как американские войска захватили Николаса Мадуро в ходе военной операции в Каракасе. Хорхе Родригес, брат исполняющего обязанности президента и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, заявил, что они освободят «значительное число» людей.