USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Новость дня
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Гренландия уповает на НАТО

19:59 353

Правительство Гренландии заявило в понедельник, 12 января, что усилит меры по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова. Об этом пишет DR.

На фоне систематических резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа о желании приобрести Гренландию власти острова выступили с заявлением.

«Это то, что правящая коалиция в Гренландии не может принять ни при каких обстоятельствах», – подчеркнуло правительство.

В заявлении отмечается, что Гренландия как часть Датского королевства также является членом НАТО, а потому оборона Гренландии должна осуществляться через НАТО.

Поэтому правительство Гренландии теперь направит свои усилия на то, чтобы обеспечить защиту острова под эгидой НАТО.

«Все страны-члены НАТО, включая США, имеют общий интерес в защите Гренландии, и поэтому коалиция правительства Гренландии будет сотрудничать с Данией, чтобы диалог и развитие защиты Гренландии происходили в рамках сотрудничества с НАТО», – указывается в заявлении.

В то же время гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что безопасность и оборона Гренландии «относятся к НАТО». 

«В последнее время наша страна привлекает большое внимание международного сообщества. В том числе и НАТО. Наша страна имеет стратегическое значение, и наша безопасность важна для нас, для наших союзников и для стабильности в Арктике», – подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, глава МИД Германии заявил о готовности его страны внести больший вклад в военную безопасность в Арктике.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что система обороны Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек».

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

В то же время Трамп допустил, что США «возможно, придется выбирать» между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 358
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 480
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 721
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1204
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4266
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 1441
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
19:14 1127
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана новость дополнена
19:06 1486
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 4164
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 8479
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 1093

ЭТО ВАЖНО

Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 358
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 480
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 721
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1204
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4266
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 1441
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
19:14 1127
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана новость дополнена
19:06 1486
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 4164
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 8479
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 1093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться