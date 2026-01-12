Гренландия уповает на НАТО

Правительство Гренландии заявило в понедельник, 12 января, что усилит меры по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова. Об этом пишет DR.

На фоне систематических резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа о желании приобрести Гренландию власти острова выступили с заявлением.

«Это то, что правящая коалиция в Гренландии не может принять ни при каких обстоятельствах», – подчеркнуло правительство.

В заявлении отмечается, что Гренландия как часть Датского королевства также является членом НАТО, а потому оборона Гренландии должна осуществляться через НАТО.

Поэтому правительство Гренландии теперь направит свои усилия на то, чтобы обеспечить защиту острова под эгидой НАТО.

«Все страны-члены НАТО, включая США, имеют общий интерес в защите Гренландии, и поэтому коалиция правительства Гренландии будет сотрудничать с Данией, чтобы диалог и развитие защиты Гренландии происходили в рамках сотрудничества с НАТО», – указывается в заявлении.

В то же время гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что безопасность и оборона Гренландии «относятся к НАТО».

«В последнее время наша страна привлекает большое внимание международного сообщества. В том числе и НАТО. Наша страна имеет стратегическое значение, и наша безопасность важна для нас, для наших союзников и для стабильности в Арктике», – подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, глава МИД Германии заявил о готовности его страны внести больший вклад в военную безопасность в Арктике.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что система обороны Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек».

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

В то же время Трамп допустил, что США «возможно, придется выбирать» между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.