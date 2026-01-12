USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»

За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 723

Футбольный клуб «Карабах» провел первый контрольный матч на сборах в Турции.

На стадионе Gloria Sports Arena в Белеке чемпион Азербайджана играл с узбекским «Нефтчи» из Ферганы. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Карабаха». 

На первый тайм Гурбан Гурбанов выставил основной состав. И уже к перерыву счет был 4:0. Отличились Марко Янкович (дважды), Леандро Андраде и Джони Монтиель.

Во втором тайме состав «Карабаха» изменился. А единственный мяч забил вышедший на замену Нариман Ахундзаде.

16 января «Карабах» проведет второй и заключительный контрольный матч. Соперником будет польский клуб «Заглембе» из Любина.

Ну а уже 21 января в Баку агдамцы выйдут на решающую игру в Лиге чемпионов против немецкого «Айнтрахта».

