Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани отверг последние предупреждения президента США Дональда Трампа в связи с жестким подавлением протестов в исламской республике.

«Трамп часто делает подобные заявления. Не воспринимайте его слова всерьез», — сказал Лариджани, отвечая на вопрос о высказываниях президента США, передает Iran International.

«Иранский народ показал, что намерен свести счеты с Соединенными Штатами и Израилем», — добавил он.

А председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сказал, что Иран готов преподать американскому президенту Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае нападения армии США на ИРИ.

Ранее Трамп вновь пообещал иранцам поддержку, если местные власти начнут убивать демонстрантов. По данным СМИ, в последние дни американский президент рассматривает возможность реализовать ранее озвученные угрозы и нанести удар по Ирану, однако окончательное решение пока не принято.