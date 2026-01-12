USD 1.7000
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Новость дня
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Европарламент закрыли для иранских дипломатов

Politico
20:18 310

Иранским дипломатам запретили доступ к зданиям Европейского парламента в ответ на жесткое подавление протестов в Иране. Соответствующее решение было принято на фоне массовых репрессий со стороны властей против участников демонстраций в Иране, требующих прекращения многолетнего религиозного правления. Об этом сообщает Politico.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола объявила о введении запрета в письме к евродепутатам в понедельник. Ограничения будут касаться всех помещений Европарламента в Брюсселе и Страсбурге, где проходят пленарные заседания и ключевые дебаты, а также Секретариата учреждения в Люксембурге.

Согласно решению, лиц с иранскими паспортами будут проверять при входе в здания парламента, а дипломатам, сотрудникам миссий, чиновникам и представителям власти Исламской Республики Иран будет отказано в доступе. «Народ Ирана и дальше может рассчитывать на поддержку, солидарность и конкретные действия со стороны этого парламента», — написала Метсола в обращении, с которым ознакомилось издание.

Решение принято на фоне растущего международного возмущения из-за действий иранских властей, которые в течение последних двух недель силой подавляют массовые протесты по всей стране. 

На выходных Метсола также подняла вопрос возможного ужесточения санкций Европейского союза, выразив солидарность с демонстрантами, многие из которых открыто призывают к прекращению правления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В настоящее время вопрос новых ограничительных мер официально рассматривается дипломатической службой ЕС.

В то же время в Брюсселе признают, что Евросоюз сталкивается с давлением относительно необходимости более решительных действий, а не только политических заявлений, на фоне эскалации кризиса в Иране.

«Те, кто выходит на улицы, а также политические заключенные, которые до сих пор остаются под стражей, нуждаются в большем, чем слова солидарности», — подчеркнула Метсола.

Среди возможных дальнейших шагов, ранее уже обсуждавшихся в ЕС, — признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией и расширение санкционного режима на всех лиц, причастных к репрессиям, насилию и казням в стране.

