Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Президент Мексики верит Трампу на слово

Вторжение США в Мексику исключено, заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщают зарубежные СМИ.

«В ходе разговора было очень четко понятно, что существуют сотрудничество и координация и что мы продолжаем совместную работу в этих рамках. Они в любой момент могут заявить что-то иное, и в таком случае мы будем добиваться нового разговора», – сказала она на пресс-конференции.

Шейнбаум подчеркнула, что ее страна хочет достичь коммуникации, диалога и взаимопонимания.

9 января Трамп в интервью Fox News говорил, что перейдет к наземным операциям и ударам по наркокартелям в Мексике. «Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой», – сказал тогда он. При этом президент США не назвал сроки возможного начала таких операций.

5 января, после военной операции в Венесуэле, глава Белого дома намекнул, что эти действия могут распространиться на Колумбию. Он добавил, что «Мексика должна взяться за ум», так как через ее территорию поступают наркотики, и Вашингтону «придется что-то с этим делать».

