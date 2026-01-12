Госдеп аннулировал более 100 тысяч виз

Госдепартамент США сообщил, что аннулировал более 100 тысяч виз. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

«Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз, включая около 8 тыс. студенческих и 2,5 тыс. специализированных, выданных лицам, которые ранее имели контакты с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью», - говорится в сообщении.

В заявлении ведомства подчеркивается, что депортации таких лиц будут продолжаться с целью обеспечения безопасности страны.