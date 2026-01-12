USD 1.7000
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!

Госдеп аннулировал более 100 тысяч виз

20:49 1230

Госдепартамент США сообщил, что аннулировал более 100 тысяч виз. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

«Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз, включая около 8 тыс. студенческих и 2,5 тыс. специализированных, выданных лицам, которые ранее имели контакты с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью», - говорится в сообщении.

В заявлении ведомства подчеркивается, что депортации таких лиц будут продолжаться с целью обеспечения безопасности страны.

Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
21:56 453
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!
Пехлеви - Трампу: Пора действовать! видео; обновлено 21:00
21:00 18104
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
17:58 5290
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
21:12 3761
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 3081
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 1372
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 1232
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»; видео
20:02 1623
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1712
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4680
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 2430

