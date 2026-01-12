Госдеп аннулировал более 100 тысяч виз

Госдепартамент США сообщил, что аннулировал более 100 тысяч виз. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
«Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз, включая около 8 тыс. студенческих и 2,5 тыс. специализированных, выданных лицам, которые ранее имели контакты с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью», - говорится в сообщении.
В заявлении ведомства подчеркивается, что депортации таких лиц будут продолжаться с целью обеспечения безопасности страны.
🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.— Department of State (@StateDept) January 12, 2026
We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV