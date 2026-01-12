Россия атаковала торговые суда у берегов Украины

Российский дрон попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в украинский порт. Ранения получил член экипажа. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишут украинские СМИ.

«(Российский) БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла. К сожалению, один член экипажа ранен. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Морские спасательные службы уже на месте, ликвидируется возгорание на борту», – говорится в сообщении ведомства.

«Также произошла атака на судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. К счастью, пострадавших нет, судно продолжает движение», – сообщает министерство.

«Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор … Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств», – добавили в ведомстве.