Пехлеви - Трампу: Пора действовать!
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!

Россия атаковала торговые суда у берегов Украины

21:24 623

Российский дрон попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в украинский порт. Ранения получил член экипажа. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишут украинские СМИ.

«(Российский) БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла. К сожалению, один член экипажа ранен. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Морские спасательные службы уже на месте, ликвидируется возгорание на борту», – говорится в сообщении ведомства.

«Также произошла атака на судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. К счастью, пострадавших нет, судно продолжает движение», – сообщает министерство.

«Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор … Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств», – добавили в ведомстве.

Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
21:56 455
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!
Пехлеви - Трампу: Пора действовать! видео; обновлено 21:00
21:00 18107
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
17:58 5291
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
21:12 3762
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 3082
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 1375
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 1232
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»; видео
20:02 1623
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1712
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4680
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 2432

