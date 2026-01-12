Иран вызвал европейских послов

МИД Ирана потребовал объяснений от послов Великобритании, Франции и Германии из-за публичной поддержки этих стран иранских антиправительственных протестов. Об этом в понедельник, 12 января, сообщает государственное информагентство Ирана Tasnim.

Ранее Европейский парламент объявил иранских дипломатов персонами нон гранта. Запрет на их посещение Европарламента введен в ответ на подавление антиправительственных протестов в Иране.

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года. Изначально жители страны протестовали против финансового кризиса на фоне девальвации местной валюты, но вскоре экономические требования участников демонстраций сменились на политические.

Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции протеста проходят в Тегеране, а также в городах Малекшахи, Керманшахе, Лордегане на западе и юго-западе страны. Власти начали подавлять выступления, данных о происходящем мало, поскольку уже несколько суток в Иране полностью отключен интернет.

По данным правозащитников, в ходе протестов погибли более 600 человек.