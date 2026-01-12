Украинцы установили контроль над мэрией Купянска

Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» установили контроль над зданием городского совета Купянска в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия», пишут украинские СМИ.

«Поисково-ударная группировка «Хартия» установила контроль над зданием городского совета Купянска. «Хартия» и тактическая группировка «Купянск» завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ», - говорится в сообщении.

«Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений – всему, что мы называем методом «Хартии», – можно успешно останавливать и уничтожать…» – комментирует командир 2- го корпуса НГУ «Хартия» полковник Игорь Оболенский.

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский побывал на Купянском направлении, записал видео у полуразрушенной стелы города и поздравил Сухопутные войска с их днем. Также стало известно, что Силы обороны Украины осуществили успешную контратаку под Купянском Харьковской области и окружили российскую группировку в городе.

Российская армия с октября периодически заявляет о захвате Купянска. В то же время украинские войска продолжают удерживать город. 30 декабря Сухопутные войска Украины обнародовали фото разрушенного российскими войсками города Купянск, который они пытались захватить.