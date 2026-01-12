USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!
Новость дня
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!

Украинцы установили контроль над мэрией Купянска

видео
21:56 457

Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» установили контроль над зданием городского совета Купянска в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия», пишут украинские СМИ.

«Поисково-ударная группировка «Хартия» установила контроль над зданием городского совета Купянска. «Хартия» и тактическая группировка «Купянск» завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ», - говорится в сообщении.

В корпусе показали кадры штурма Купянской мэрии – видео с GoPro бойцов 4-го батальона «Хартии».

«Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений – всему, что мы называем методом «Хартии», – можно успешно останавливать и уничтожать…» – комментирует командир 2- го корпуса НГУ «Хартия» полковник Игорь Оболенский.

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский побывал на Купянском направлении, записал видео у полуразрушенной стелы города и поздравил Сухопутные войска с их днем. Также стало известно, что Силы обороны Украины осуществили успешную контратаку под Купянском Харьковской области и окружили российскую группировку в городе.

Российская армия с октября периодически заявляет о захвате Купянска. В то же время украинские войска продолжают удерживать город. 30 декабря Сухопутные войска Украины обнародовали фото разрушенного российскими войсками города Купянск, который они пытались захватить.

Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
21:56 458
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!
Пехлеви - Трампу: Пора действовать! видео; обновлено 21:00
21:00 18114
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
17:58 5293
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
21:12 3764
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 3088
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 1377
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 1233
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»; видео
20:02 1625
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1714
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4680
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 2435

ЭТО ВАЖНО

Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
21:56 458
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!
Пехлеви - Трампу: Пора действовать! видео; обновлено 21:00
21:00 18114
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
17:58 5293
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
21:12 3764
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 3088
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 1377
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 1233
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»; видео
20:02 1625
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1714
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4680
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 2435
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться