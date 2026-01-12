Шойгу созвонился с Лариджани

В ходе разговора Шойгу осудил «попытку внешних сил вмешиваться во внутренние дела Ирана». Он также выразил готовность России развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного 17 января 2025 года. Стороны договорились продолжить контакты и координировать позиции для обеспечения безопасности.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани провели телефонный разговор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в январе 2025 года. Согласно документу, «если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других применимых норм международного права».

Кроме того, договор содержит статьи о сотрудничестве в торговле и экономике, мирном использовании атомной энергии, здравоохранении, образовании, освоении космоса и других сферах.

В Иране третью неделю проходят массовые протесты. Причиной их стал глубокий экономический кризис — к концу 2025 года годовая инфляция достигла 42,2%; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают «очень жесткие» варианты действий в отношении Тегерана. Он не исключил возможность удара по Ирану для поддержки протестующих. Иран при этом предупредил о готовности нанести удары по американским военным базам в регионе в случае атаки.