Молдова хотела бы объединиться с Румынией

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержит объединение страны с Румынией. Санду сказала об этом в подкасте The Rest Is Politics, сообщают зарубежные СМИ.

Она подчеркнула, что поддержит референдум по этому вопросу, поскольку Молдове становится все труднее выживать как независимому государству.

«Если бы был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Посмотрите, что происходит вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выживать как демократическое, суверенное государство и, конечно же, противостоять России», — сказала Санду.

Напомним, что Молдова была частью Румынии с 1918 по 1940 год.