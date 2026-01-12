USD 1.7000
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!

Молдова хотела бы объединиться с Румынией

22:05 268

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержит объединение страны с Румынией. Санду сказала об этом в подкасте The Rest Is Politics, сообщают зарубежные СМИ.

Она подчеркнула, что поддержит референдум по этому вопросу, поскольку Молдове становится все труднее выживать как независимому государству.

«Если бы был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Посмотрите, что происходит вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выживать как демократическое, суверенное государство и, конечно же, противостоять России», — сказала Санду.

Напомним, что Молдова была частью Румынии с 1918 по 1940 год.

Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
21:56 467
Пехлеви - Трампу: Пора действовать!
Пехлеви - Трампу: Пора действовать! видео; обновлено 21:00
21:00 18117
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
17:58 5296
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
21:12 3766
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 3091
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 1378
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 1234
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»; видео
20:02 1628
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1714
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4680
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 2438

