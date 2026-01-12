USD 1.7000
Все варианты действий против Ирана перед Трампом
Все варианты действий против Ирана перед Трампом

Больницы в Израиле готовятся к ЧС

22:30 1115

На фоне нарастающей напряженности в Иране Министерство здравоохранения Израиля разослало всем израильским больницам письмо с описанием процедуры быстрого перехода к режиму чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают израильские СМИ.

В письме, подписанном заместителем генерального директора министерства Сефи Менделовичем, говорится, что речь идет об обновлении существующих инструкций с учетом уроков последней войны.

В документе указано, что при объявлении чрезвычайной ситуации больницы должны перейти на 12-часовые смены, прекратить амбулаторную деятельность, обеспечить готовность к приему пострадавших при массовых инцидентах и быстро сократить число госпитализированных пациентов на 50%. Кроме того, предусмотрен переход к работе в защищенных помещениях и подвалах, а также полная остановка деятельности частных больниц и хирургических клиник с выпиской всех пациентов.

Все варианты действий против Ирана перед Трампом
Все варианты действий против Ирана перед Трампом видео; обновлено 23:06
23:06 20171
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 2028
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска
Украинцы установили контроль над мэрией Купянска видео
21:56 1956
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
17:58 6124
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла
Соловьев захотел «СВО» в Армении. Армяне вызвали посла обновлено 21:12
21:12 4781
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда
Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 4274
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 1995
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 1594
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»; видео
20:02 2160
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4998
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 2959

