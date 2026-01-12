Больницы в Израиле готовятся к ЧС

На фоне нарастающей напряженности в Иране Министерство здравоохранения Израиля разослало всем израильским больницам письмо с описанием процедуры быстрого перехода к режиму чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают израильские СМИ.
В письме, подписанном заместителем генерального директора министерства Сефи Менделовичем, говорится, что речь идет об обновлении существующих инструкций с учетом уроков последней войны.
В документе указано, что при объявлении чрезвычайной ситуации больницы должны перейти на 12-часовые смены, прекратить амбулаторную деятельность, обеспечить готовность к приему пострадавших при массовых инцидентах и быстро сократить число госпитализированных пациентов на 50%. Кроме того, предусмотрен переход к работе в защищенных помещениях и подвалах, а также полная остановка деятельности частных больниц и хирургических клиник с выпиской всех пациентов.